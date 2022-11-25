Tarih Yazan Çocuklar projesinde kitap ağacı kuruldu

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarih Yazan Çocuklar Yayıncılık Yapımcılık A.Ş.'nin yürüttüğü proje çerçevesinde Kubilay İlkokulunda 24 derslikte Kitap Ağacı kuruldu.

Kahta Bilim ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda “Tarih Yazan Çocuklar Kahta'da” projesinin tanıtım programı düzenlendi.

Hayırsever Melisa Gündüz ve Mustafa Gündüz'ün desteğiyle Kubilay İlkokulunda dersliklere kurulan 24 kitap ağacından yaklaşık 900 öğrenci faydalanacak.

Proje çerçevesinde Türk kahramanlarımızın anlatıldığı tiyatro gösterileri, video çalışmaları, resim çalışmaları ve mektup çalışmaları yapılacak. Resim ve mektup çalışmalarında 120 çalışma ayrı ayrı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitaplaştırılacak.

Yine proje çerçevesinde okullarda Tarih Yazan Çocuklar kitaplarının bulunduğu Kitap Ağacı sınıf kitaplığı kurulacak. Kitap Ağacı sınıf kitapları üzerinde hayırseverlerin kendi ismine veya belirlediği bir isme yer verilecek.

Tarih boyunca önemli Türk bilim insanlarının “Tarih Yazan Çocuklar Kahta'da” projesiyle çocuklarla buluşacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Tarih Yazan Çocuklar, bir nesli, bir başka nesle aktarmaya çalışan, iki dönemi, iki farklı zamanı, birbirinden bambaşka zamanlarda yaşamış insanları kucaklaştırmak isteyen bir grup tarih ve çocuk severin projesidir. Kadim medeniyetimizin ve bu toprakların ilmini, üretkenliğini, çalışkanlığını bilmenin; tarihleri aşıp gelerek bugüne ulaşmış isimleri okumanın, anlamanın ve geleceğe taşımanın mühim bir vazifeyi yerine getirmekle eşdeğer olduğuna inanıyoruz. Tarih Yazan Çocuklar Kahta'da projesi çerçevesinde Melisa-Mustafa Gündüz eşlerin desteği ile bugün Kubilay İlkokulundaki tüm sınıflarımızda kitaplık oluşturmuş bulunmaktayız.

Projemizin Kubilay İlkokulunda uygulanmasına vesile olan Melisa-Mustafa Gündüz eşlerine teşekkür ederim.” Dedi.

Program, Tarih Yazan Çocuklar projesinin hazırlanmasında ve destekte bulunan Melisa Gündüz, Mustafa Gündüz, Oyuncu Ahmet Yenilmez ve TYÇ İl Koordinatörü Muhammet Mustafa Dicle'ye teşekkür plaketlerinin takdim edilmesi ve Kubilay İlkokulunda açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Programa, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kurum amirleri, Oyuncu Ahmet Yenilmez, hayırsever Melisa Gündüz, Hayırsever Mustafa Gündüz, TYÇ İl Koordinatörü Mustafa Dicle ve öğrenciler katıldı.