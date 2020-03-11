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Tarihi Cendere Köprüsünde tatbikat

Tarihi Cendere Köprüsü’nün bulunduğu yerde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tarihi Cendere Köprüsü'nün bulunduğu yerde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.


Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri Cendere Köprüsünün bulunduğu Kahta Çayı üzerinde tatbikat gerçekleştirdi. 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.


AFAD ekiplerine UMKE, İHH arama kurtarma ve dağcılar eşlik etti. Tatbikatta senaryo gereği, suya düşen bir kişiyi ara ve kurtarma çalışması yapıldı. Havadan köprü kurma yöntemiyle gerçekleştirilen tatbikat başarı ile gerçekleştirildi.

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