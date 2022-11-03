Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda Bağlar Mahallesi'nde bulunan ve yer altında kalan tarihi çeşme yeniden gün yüzüne çıkartıldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, restorasyon çalışması süren çeşmenin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Başkan Turanlı, çalışmalarla ilgili verdiği bilgide "Şehrimizi güzelleştirme, yollarımızı modern hale getirme çalışmalarımız çerçevesinde Bağlar Mahallemizde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu mahallemizde bulunan ve zamanla yer altında kalan eski çeşmemizde yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda tekrar gün yüzüne çıkararak hızla restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.