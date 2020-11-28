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Tarihi eseri satmak isterken yakalandı

Adıyaman’da bir kişi, tarihi eser satmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'da bir kişi, tarihi eser satmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, Besni ilçesi Köseceli Beldesinde şüpheli bir şahsın evinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satmaya çalıştığı bilgisi alındı. Şahsın evinde yapılan arama neticesinde 1 adet at figürlü taş, 1 adet haç figürlü taş, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 67 adet fişek ele geçirildi.


Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemler sürdürülüyor.

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