Tarihi Tuz Hanı inşaatı hızla yükseliyor

200 yıllık geçmişi ile Adıyaman'ın en önemli çalışmalarından biri olacak Tuz Hanı, restorasyon çalışmaları ile yeniden ayağa kaldırılarak yerli ve yabancı turistler için şehir merkezinde bir cazibe merkezi oluşturacak.

Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'la birlikte inşaatı seri bir şekilde devam eden tarihi Tuz Hanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi oturakçılar pazarı çarşısına önemli bir değer katacak Tuz Hanı, 2252 metrekare alan üzerine zemin ve bir kat olarak inşa edilecek olup, yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak.

Adıyaman'ın sahip olduğu bu önemli merkezi değere dönüştürmek amacıyla İl Özel İdaresi tarafından başlatılan restorasyon ve inşa çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali Aykut Pekmez, “Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak tarihi yapı aslına uygun restore edilerek moloz taşları kullanılacak. Bu tarihi yapının tekrar turizme kazandırılması için geçtiğimiz günlerde ilk kazma vurularak, çalışmalara başladık. Üç yılda bitirilmesi planlanan proje ile 200 yıllık tarihi Tuz Hanı yeniden canlanacak. Tuz Hanı Projesi ile yerli ve yabancı turistlerin burada ki tarihi mekanda alışveriş yapması, dinlenmesi ve çeşitli sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. Bu önemli eserin Adıyaman'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Vali Aykut Pekmez, Tuz Hanı inşaatındaki incelemelerinin ardından tarihi Oturakçılar Pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın iş durumunu sorarak, varsa taleplerini dinledi.