İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, tarla süren traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Adıyaman'da, tarla süren traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü'nde tarla süren A.A., idaresindeki 02 DF 951 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan traktör sürücüsü A.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.