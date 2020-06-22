Tarlada çıkan yangın fabrikalara sıçramadan söndürüldü

Adıyaman'da, henüz biçilmemiş buğday tarlasında meydana gelen yangın, sanayi sitesine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yan tarafında bulunan ekili alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında buğday ekili alan zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.