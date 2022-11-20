Tartıştığı arkadaşının motosikletini kundakladı

Adıyaman'da 14 yaşlarındaki çocuk, tartıştığı arkadaşının motosikletine kolonya dökerek kundakladı. Motosikletin kundaklama anları güvenlik kameralarına yansırken, çocuk olayın ardından polise giderek olayı anlattı.

Edinilen bilgilere göre, 14 yaşlarındaki çocuk, tartıştığı arkadaşı S.Ö'nin Turgut Reis Mahallesi eski valilik yakınlarında park halindeki motosikletini üzerine kolonya dökerek ateşe verdi. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda çocuk, alevlerin yükselmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Çocuğun daha sonra polis merkezine giderek olayı anlattığı öğrenildi. Davacı ve şikayetçinin olmadığı olay sonrasında çocuğun yakınları tarafından zararın karşılandığı da öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.