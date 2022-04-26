Tartıştığı karısının yakınları saldırdı

Adıyaman'da, bir kişi tartışmış olduğu eşinin yakınlarının saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Mahmut Gürbüzcan Cami yakınlarında bir kişi birkaç gündür tartışmış olduğu eşinin kardeşleri ve yakınlarının saldırısına uğradı. Darp edilen kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şahıslar olay yerinden kaçarken saldırıya uğradığı belirtilen kişi ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.