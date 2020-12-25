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Taş ile camları kırılan otomobilden paralar çalındı

Adıyaman’da park halindeki bir otomobilin camlarını taşla kırarak araçta bulunan para çalındı.

Adıyaman'da park halindeki bir otomobilin camlarını taşla kırarak araçta bulunan para çalındı.


Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs yada şahıslar Mehmet Akif Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında Şahin S., isimli bir vatandaşa ait 44 plakalı otomobilin sol arka kapı camını kırdı. Şahıs yada şahıslar otomobil içerisinde bulunan 2 bin 500 TL para ile 500 TL değerinde olduğu öğrenilen bir tespih çalındı. Bir süre sonra otomobilinin yanına geldiğinde hırsızlık olayını fark eden otomobil sahibi Şahin S., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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