Taşan dere arazileri sular altında bıraktı

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde ki aşırı yağışlar ve dağlarda ki karların erimesinden dolayı araziler sular altında kaldı.

Çelikhan Ulubaba Dağındaki karların erimesi ve yağmur yağışının fazla olmasından dolayı kaynaklardan taşan sular Çiğ Deresini taşırdı. Akar suyun şiddeti nedeniyle toprak ve taş parçaları dere yatağını kapatınca sular çevredeki arazilere taştı.

Dere güzergahındaki Mestan, Bağlıca ve Kavak Köylerindeki yaklaşık 500 dönümlük araziler su altında kaldı. Sular altında kalan araziler nedeniyle köylüler mağdur oldu.

Mestan Köyü Muhtarı Doğan Özçalkap, Bağlıca Köyü Muhtarı Erhan Çınar, Kavak Köyü Muhtarı Abuzer İzci, DSİ yetkililerine mağduriyetlerini bildirerek, derenin temizlenmesini aksi halde arazilerin tamamının kullanılamayacağını ifade etti.

Bağlıcı Köyü Muhtarı Erhan Çınar konuyla ilgili açıklamasında, “Yaklaşık bir haftadır DSİ yetkililerine durumu bildirdik. Ancak taşan derenin temizliğini yapmak için gerekli olan paletli iş makinesinin olmamasından dolayı müdahale edemediklerini ve önümüzdeki günlerde temizlik çalışması yapılacağını söylediler. Biran önce müdahale edilmez ise sorun daha da büyüyecek” dedi.

Mestan Köyü Muhtarı Doğan Özçalkap ise, müdahalenin en kısa sürede olması gerektiğini belirterek, sular altındaki arazilerin kullanılması için gerekenin yapılmasını istedi.

Yetkililer ise, önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'tan gelecek olan iş makinesiyle derenin temizleneceğini ve 3-5 gün sürecek çalışmayla sorunun giderileceğini ifade etti.