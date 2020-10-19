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Taşımalı Eğitim Servis Araçları Denetlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.


Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde korana virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı ve taşımalı eğitim kurallarına uygunluğu konusunda araç şoförleri uyarıldı. Taşıma yapan öğrenci servis araçlarında gerekli uyarıları yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Çoşkun, "Korona virüse karşı alınan tedbirler konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim içim önemli. Bu kapsamda araç şoförlerimize gerekli bilgilendirme ve uyarılarımızı yaptık” diye konuştu.

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