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Taşımalı eğitimle alakalı bilgilendirme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ile video konferans üzerinden taşımalı eğitimle alakalı bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ile video konferans üzerinden taşımalı eğitimle alakalı bilgi verdi.


Programda, Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde şuana kadar yapılan çalışmalar katılımcılar ile paylaşıldı.


Daha sonra bakanlık yetkilileri, yeni süreçte taşımalı eğitim nezdinde yapılan çalışmalar ve düzenlemeler hakkında kurum personelini bilgilendirdi.


Programa, Kahta ilçesinden Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Bayram ve birim personeli katıldı.

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