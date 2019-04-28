Tavuk yüklü hafif ticari araç devrildi:1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi-Malatya Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tavuk yüklü hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Abdurrahman Yıldırım idaresindeki 44 PL 384 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Malatya Karayolu 15.kilometresinde devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.