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Tavuk yüklü hafif ticari araç devrildi:1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi-Malatya Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tavuk yüklü hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi-Malatya Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tavuk yüklü hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Abdurrahman Yıldırım idaresindeki 44 PL 384 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Malatya Karayolu 15.kilometresinde devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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