Taziye evinde yangın çıktı

Adıyaman'da iki katlı taziye evinin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Ramazan Kurt Taziye Evinde meydana geldi. Yangın taziye evinin ikinci katı kadınlar bölümünde bulunun klimadan kaynaklandı. Kısa devre yapan klima biranda alev aldı. Yangını fark eden kadınlar panikle dışarı çıktı.

Klimada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek odayı sardı. Taziyede bulunan kişiler tarafından itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin yükseldiği binanın ikinci katındaki yangına müdahale eden ekipler bir süre sonra yangını kontrol altına aldı.

Yangın birinci kat ve diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında taziye evinin ikinci katı tamamen yanarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir yaralı olmadığı öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.