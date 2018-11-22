Taziye evleri ve türbelerde temizlik çalışması yapıldı

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarına ek olarak çalışmalarına ibadethanelerde ve taziye evlerinde de devam ettiklerini belirtti. Yetkililer, “Belediyemiz temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde bulunan ibadethane temizleme aracı ile il merkezindeki tüm cami, cemevi ve Kur'an-ı Kerim kurslarında temizlik çalışması yapıyoruz. Bunların yanında türbelerde ve mahallelerimizde bulunan taziye evlerimizde de temizlik çalışması yürütüyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, yapılan bu çalışmalardan dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.