Taziye evlerinde temizlik çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce il merkezindeki tüm cami, cemevi ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları son olarak taziye evlerinde yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarına ek olarak ibadethanelerde ve taziye evlerinde de devam ettiklerini belirtti.

Belediye yetkilileri, “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ibadethane temizleme aracı ile il merkezindeki tüm cami, cemevi ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yapıyoruz. Bunların yanında mahallelerimizde bulunan taziye evlerimizde de temizlik çalışması yürütüyoruz” diye konuştu.

Taziye evlerinde yapılan temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Adıyaman Beledisine teşekkür etti.