Taziyeye giden ailenin yaptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde taziyeye giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Samsat istikametine gitmekte olan Ahmet Turhan idaresindeki 44 AAL 594 plakalı Renault marka otomobil ile Samsat ilçesinden Doğanca köyü istikametine giden Mustafa Sönmez idaresindeki 44 AS 457 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpışmıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa Sönmez, Ahmet Turhan ile hafif ticari araçta bulunan Besi Sönmez, Abuzer Sönmez ve Mehmet Sönmez yaralanmış ve yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Sönmez (62), yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, cenazesi hastane morguna alınmıştı. Yoğun bakım servisine alınan Abuzer Sönmez ise (72) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 Kişinin öldüğü kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.