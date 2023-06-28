TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, depremzedelerle bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

Kurban Bayramı'nın birinci günü Adıyaman'a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak ziyaret ettiği Adıyaman Valiliği sonrası Yeni Mahalle'de yer alan K-8 konteyner kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Kurtulmuş, depremzedelerin taleplerini de tek tek not aldırdı.