Teç-Sen Başkanı Teker'den ‘bayram ikramiyesi' açıklaması

12 Milyon emekliye ödenen bayram ikramiyesinin fiilen görev yapan kamu çalışanlarına da ödenmesi gerektiğini belirten Mehmet Teker, “Emeklimizin aylık ücretlerinin düşük olduğu, geçim standardının her geçen gün düştüğü, ekonomik krizler nedeniyle yoksullaştığı bir gerçektir. Emeklilerimize ödenen aylık ücretlerinin ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi elzemdir. Bir ulusun çocuklara, kadınlara, emeklilere, engellilere, işçe ve emekçilere, hayvanlara ve doğaya bakışı koruma ve kollama, sürekli daha iyiye, daha güzele doğru olması medeniyetin geliştiğine ve ilerlediğine dalalettir. 12 Milyon emeklimize dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesinin fiilen görev yapan kamu çalışanlarına da ödenmesi gerekir. Bayramların hepimizin bayramı olduğu unutulmamalıdır. Tasarruf tedbirlerinin sadece kamu çalışanlarına uygulanması ve başka hiçbir kalemden tasarruf yapılmaması da dikkat çekicidir.

Sendika olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekleyen ve kamu çalışanlarının talepleri arasında olan ‘Kamu çalışanlarının tümüne Kurban ve Ramazan aylarında 1 maaş bayram ikramiyesi verilir' kanun tasarısının bir an yasalaşması ve fiilen görev yapan tüm kamu çalışanlarının da bayramlarının bayram olması teklifimizdir” diye konuştu.