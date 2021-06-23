Teç-Sen'den ‘yardımcı hizmetler sınıfı' açıklaması

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Teker, ‘yardımcı hizmetler sınıfı' ile ilgili açıklamada bulundu.

Teç-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Teker, 1965 yılının gerçekleriyle oluşturulan ‘yardımcı hizmetler sınıfının' bugünün gerçeği olmadığını belirtti.

Teker yaptığı açıklamada, “Doğalgaz ve kaloriferin olmadığı zamanlarda, sınıflarımızın ve devlet kurumlarımızın soba ile ısıtıldığı dönemlerde, yardımcı hizmetler sınıfı personelleri üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir. Ancak aradan geçen 56 yılın sonunda hem mevcut okullarımızın ve kamu kurumlarımızın sayısı artmış, hem de yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel sayısı azımsanmayacak oranda azalmıştır.

Kaldı ki, sadece Milli Eğitim Bakanlığında 55 bin okul, 590 bin derslik ve 992 il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün tüm işleri 32 bin yardımcı hizmetler sınıfı personellerine yaptırılmaktadır. Bugün itibarıyla sadece Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu yardımcı hizmetler sınıfı personel sayısı tam 192 bindir. Milli Eğitim Bakanlığı toplam 224 bin personelin yapması gereken işi 32 bin personele yaptırmaya çalışmaktadır.

Yardımcı hizmetler sınıfı personelleri devlet memurudur. Ama Milli Eğitim Bakanlığı yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarını Süpermen gibi çalıştırmaktadır. Öncelikle yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının görev tanımı belli değildir. Kısacası, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gerekmektedir” dedi.

Teker, engelli bireylerin hizmetli yapılmasıyla ilgili ise “Engelli bireyin meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde istihdam edilmeleri gerekirken ısrarla yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılması hangi vicdana, hangi merhamete ve hangi hak ve adalet anlayışımıza sığmaktadır. Unutmamak gerekir ki istisnasız hepimiz bir engelli adayıyız. Kamuda yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan tüm engelli personellerin, engellerine ve eğitim durumlarına uygun kadrolara atanmasını talep diyoruz. Kamuya ilk defa atanacak engelli personellerin hizmetli olarak atanması işlemlerine son verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.