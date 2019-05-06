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Tedavisi yapılan gri balıkçıl doğaya salındı

Atatürk Barajı Göleti yakınlarına bilinmeyen bir nedenden dolayı yorgun düşen ve vatandaşlar tarafından bulunan gri balıkçıl tedavisinin yapılmasının ardından doğaya bırakıldı.


Adıyaman Havalimanı yakınlarından vatandaşlar tarafından bulunan gri balıkçıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vücudunda herhangi bir yarası olmayan ancak bitkin düşen gri balıkçıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterineri tarafından tedavi altına alındı.


İki günlük bakım ve tedavisi yapılan gri balıkçık daha sonra görevliler tarafından Atatürk Baraj kıyısına bırakıldı.

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