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Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 farklı adrese operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda N.Ö., B.S., S.T., ve R.Y., isimli 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde çek, senet ve 2 adet ise pompalı av tüfeği ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 4 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan N.Ö., ile S.T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.Y., ve B.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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