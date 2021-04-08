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Tefeci operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda 6 şahıstan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda 6 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenlemiş ve olayla ilgili A.K., Y.G., U.İ., E.Ç., O.A., ve E.A., isimli 6 şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve daha sonra işlemleri tamamlanan şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.A., O.A., ve E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilirken U.,İ., ile A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.G., ise serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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