Tefecilik operasyonunda 5 gözaltı

KOM Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Adıyaman genelinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda A.U., Ö.B., Y.B., A.E, ve Y.A. isimli şahıslar göz altına alındı. Yapılan aramalarda 3 adet senet, 1 adet çek, 1 adet dekont, 2 adet ajanda,1 adet av tüfeği ve 140 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.