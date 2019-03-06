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Tekere takılan eşarp kazaya neden oldu: 2 yaralı

Adıyaman’da seyir halindeki bir motosiklette bulunan kadının, başındaki eşarp motosikletin tekerine takıldı.

Adıyaman'da seyir halindeki bir motosiklette bulunan kadının, başındaki eşarp motosikletin tekerine takıldı. Kazada, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Fatih Y. idaresindeki 02 HP 994 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi 8541 Sokak içerisinde seyir halinde olduğu esnada motosiklette yolcu olarak bulunan Zeynep Y.'nin başındaki eşarp motosikletin tekerine takıldı. Bir süre sonra eşarptan dolayı kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Fatih Y. ile motosiklette bulunan Yıldız Y. yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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