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Tekerlekli sandalye için mavi kapak kampanyası başlatıldı

Adıyaman’da yaşayan engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in eşi Kezban Alper önderliğinde mavi kapak kampanyası başlatıldı.

Adıyaman'da yaşayan engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper önderliğinde mavi kapak kampanyası başlatıldı.


Müdür Metin Alper'in eşi Kezban Alper önderliğinde başlatılan mavi kapak toplama kampanyasının tamamlanmasının ardından tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan vatandaşa tekerlekli sandalye alımı yapılacak. İl genelinde bulunan okullarda başlatılan mavi kapak kampanyası başlaması ile birlikte büyük ilgi gördü. Kampanya kapsamında merkez TOKİ Akşemseddin İlkokulunda çok sayıda toplanan mavi kapaklar ilgili yerlere teslim edildi. Kampanyanın halen devam ettiği belirtildi.

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