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Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar birbirini öldüresiye dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken siren seslerini duyan şahıslar olay yerinden hızla kaçtı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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