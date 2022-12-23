Tekne faciası sonrası arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Gölü'nde teknenin batması sonucu gölde kaybolan kişinin bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Olay, Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü sazlık alanın bulunduğu yerde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Balıkçı teknesiyle 3 kişi gölde gezerken, tekne bilinmeyen bir nedenden dolayı batmıştı. Teknede bulunan Kadir İrendeli (60), Veysel Erkenekli (38) ve Ömer Daglılar (46) suya düşmüştü. Şahıslardan Ömer Dağlılar, yüzerek sazlık alandan çıkıp yardım istemiş ve olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Olay yerine gelen ekipler, su içerisinde ve sazlık alanlarda aramalarda bulundu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda Veysel Erkenekli bulunmuştu. Cansız bedeni su içerisinden çıkarılan Erkenekli, ekipler tarafından Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Gece saatlerinde ara verilen aramalar sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Suda kaybolan Kadir İrendeli'nin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri ile AFAD ekipleri su içerisinde aramalar gerçekleştirirken jandarma ve polis ekipleri de gölün kıyı bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.