Teknik servisi soyan şahıslar yakalandı

Deprem bölgesi Adıyaman'da, konteynerde hizmet veren bir beyaz eşya firmasının yetkili teknik servisini soyan 4 şahıs, polis ekiplerince 60 saatlik güvenlik kamerası kaydının izlenmesi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Hacı Mustafa Öncel Cami yakınlarında 6 Şubat depreminden dolayı konteynırda faaliyet gösteren bir beyaz eşya firmasının yetkili teknik servisine ait konteynır soyuldu. Çok sayıda beyaz eşyanın çalındığını fark eden firma görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları titiz çalışmalar neticesi ve izlediği 60 saatlik kamera kaydını izlemesi sonrası olayı gerçekleştiren H.K., C.O., M.A., M.V., isimli şahısların olduğunu tespit ederek şahısları yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şahıs, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet televizyon, 10 adet klima, 2 adet çamaşır makinesi, 1 adet bulaşık makinesi, 3 adet ankastre set, 3 adet fırınlı ocak ve muhtelif markalarda ev eşyaları ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken 4 şahıs tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye sevk edilen şahıslardan M.A., H.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.O., ve M.V., serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.