Teknoloji kullanımı farkındalık eğitimi verildi

Sendika binasındaki Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleştirilen ve Bilgi Güvenliği Mühendisi Üsküdar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Faruk Yakaryılmaz'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğitime üyelerin yanı sıra çocukların da ilgisi büyük oldu.

Eğitim öncesinde konuşan Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Yıldırım teknolojinin hayatımızın her tarafına nüfuz ettiğini belirterek özellikle internet kullanımının getirdiği birçok kolaylığın yanında bilgi güvenliği, güvenirliği ve kişisel verilerin gizliliği bağlamında sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Yıldırım, yeni neslin teknolojinin içine doğduğunu ve tablet, bilgisayar ve cep telefonu gibi yeni nesil ürünleri kullanma becerisi yüksek ancak buradan kaynaklı güvenlik ve sağlık sorunları hakkında bilinçsiz olduğuna değinerek, çocuklarımızın kişisel gelişimlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sağlanması gerektiğini belirtti.

Yıldırım, “Çocuklarımızla, sevdiklerimizle ve tüm dünya ile her zaman iletişim halinde olabilmek bilişim dünyasının bizlere sunduğu bir imkan. Bu teknolojilerin bizlere sağladığı faydalar aynı zamanda bazı riskler taşımaktadır. Bu riskler hakkında farkındalık oluşturmak için böyle bir eğitime ihtiyaç olduğunu düşündük. Teknoloji kullanımında farkındalık oluşturacak daha kapsamlı eğitim faaliyetleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Farkındalık eğitimine eğitimci olarak katılan Faruk Yakaryılmaz ise “Evlerinizdeki bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar sizlere dünyayı açtığı gibi, sizleri veya aile fertlerinizi hedef haline getirebilir. Sanal dünyada mahremiyet sağlamak ve korumak, gerçek hayattaki kadar kolay değildir. Teknoloji bağımlılığı, çocuğunuzun çalışma motivasyonunu azaltma noktasında görülen en büyük problemler arasındadır. Bu ve benzeri risklerden sizlerin ve ailelerinizin zarar görmesini istemiyoruz” diye konuştu.