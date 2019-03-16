Adıyaman'ın Kahta İlçesinden Kahta Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ‘Teknolojiyi Seven Parmak Kaldırsın' projesiyle Robotik Kodlama, Nesnel Kodlama ve Siber Güvenlik eğitimi hayata geçiyor.

Kahta Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlen programda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Teknolojiyi Seven Parmak Kaldırsın' projesinin tanıtımı gerçekleşti. Proje kapsamında yaklaşık 1500 öğrenciye Arduino, Scracht, Java ve Siber Güvenlik önlemleri gibi alanlarda eğitim verilecek.

Bilim inceleme gezileri, sergi, yarışma ve kodlama seminerlerin verileceği proje kapsamında üretebilen, girişimci, yenilikçi ve donanımlı bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Projenin tanıtım toplantısında Türkiye'nin teknoloji alanında diğer ülkeler ile yarışacak seviyede olduğunu belirten Kahta Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onur, “Ülkemizde her alanda olduğu gibi kodlama ve mekatronik teknolojisinde de büyük gelişmelerin yaşandığını kaydederek teknolojiyi sevdirerek üretebilen bir gençliğin inşasına yardımcı olmak amacıyla proje hazırlandı” dedi.

Üretebilen, yenilikçi, girişimci ve donanımlı bireylerin yetiştirilmesi açısından projenin önemine değinen Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Dünyamız çok hızlı değişiyor ve bu dünyada standart olarak edindiğimiz beceriler artık yetersiz kalıyor. Dünyada hızla değişen teknoloji çok iyi takip etmemiz lazım. Günümüzde teknolojisinde yazılım ve mekatronik teknolojisinin apayrı bir konumu bulunmaktadır. Hayata geçirilen ‘Teknolojiyi Seviyorum Parmak Kaldırsın' projesiyle öğrencilerimiz hem teknolojiyi sevecek hem de teknolojiyi kullanabilecek. Proje kapsamında öğrencilerimiz Mekatronik, Nesnel ve Görsel programlamanın temel eğitimini alacak. Çocuklarımız algoritma eğitimini tamamladıktan kendi oyunlarını yapacak, günlük hayatlarını kolaylaştırıcı robotlar veya kendi oyuncaklarını yapabilecek donanıma sahip olacak. Projeyle programlama ve mekatronik teknolojisinin temel eğitimi tamamlayan yeni nesillerimiz geleceğin milli yazılımı ve milli teknolojinin inşasında çalışarak yerli yazılım ve robotlarımızın üretimine katkı sağlayacak. Bunların yanında öğrencilerimiz internetten verimli bir şekilde faydalanmayı öğrenerek internetten ortamında gelebilecek zararlı içerik ve tuzaklara karşı siber güvenlik önlemleri eğitimim alacak. Projenin hazırlanmasında Okul Müdürü Mehmet Onur, Proje Koordinatörü Deniz Özger ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.