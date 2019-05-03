TEMA öğrencileri bilgilendirdi

TEMA Vakfı Adıyaman'ın Kahta ilçe Teşkilatı tarafından öğrenciler, doğanın ve çevrenin korunması konusunda bilgilendirildi.

TEMA Vakfı, öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, erozyon ile mücadele, küresel ısınma ve su tasarrufu hakkında bilgilendirme yapıldı. Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın selamlama konuşmasında TEMA Vakfı Adıyaman Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çelik, TEMA'nın Adıyaman ilinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi. Son yüz yıllarda artan nüfus, düzensiz kentleşme ve sanayileşme gibi faktörler nedeniyle doğal varlıkların ciddi bir şekilde tahribata uğradığını kaydeden Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Profesörü Dr. Erhan Akça, ormanların dünyaya birçok yararlı hizmetler sunmasına rağmen hızlı bir şekilde tahrip edildiğini belirtti. Profesör Erhan Akça, doğal varlıkların dünyaya kattığı değerleri slayt eşliğinde öğrencilere anlatarak bunların korunması gerektiğini söyledi. Küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmanın göstergelerini slaytlarla izleyen öğrenciler, erozyonla mücadele etmenin en etkili yolunun fidan dikmek olduğunu ve doğayı korumaktan geçtiğini pekiştirdi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Olgunoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz ve Mehmet Bayram, Genç TEMA üyeleri ile öğrenciler katıldı.