Temel eğitimde 10 bin okul projesi devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya Adıyaman'ın Kahta ilçesini ziyaret etti.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire BaşkanıYunus Derekaya, başkanlığında ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

‘Temel Eğitimde 10 bin okul' projesiyle okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak istediklerini belirten Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya'nın Kahta ilçesine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, ‘Temel Eğitimde 10 bin Okul' projesi çerçevesinde Kahta ilçesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıya MEBTemel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve ilkokul ile ortaokul müdürleri katıldı.