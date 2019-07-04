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Temizlik ekiplerinden yoğun mesai

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün sabahın ilk ışıklarında başladığı şehir genelindeki temizlik çalışmasını gece geç saatlere kadar sürdürüyor.


‘Daha Temiz Bir Adıyaman' sloganıyla yola çıkan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, her gün günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar şehir genelinde temizlik çalışması yürütüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin güne, belirlenen cadde ve sokakları yıkayarak başladıklarını söyleyen yetkililer, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak ve gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını yürüterek devam ediyor. Son olarak 3. Çevreyolunda çalışma gerçekleştiren ekipler, yolda gerekli temizliği yapıp yıkadı.


Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasından memnuniyet duyan vatandaşlar ise daha temiz bir Adıyaman için yoğun bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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