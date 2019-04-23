Temsili Vali'den dünya çocuklarına barış ve kardeşlik mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, koltuğunu Temsili olarak 100. Yıl İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Ceren Turhal'a devretti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal, okul müdürü ve öğretmeninde hazır bulunduğu makam devir teslim töreninde Temsili Vali Ceren Turhal, Vali Aykut Pekmez'e bir buket çiçek takdim ederek makam koltuğuna oturdu.

Makam koltuğuna oturduktan sonra açıklamalarda bulunan temsili Vali Ceren Turhal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, dünya çocuklarına barış ve kardeşlik mesajı verdi. Minik Vali Ceren Turhal, “Öncelikle bu mutlu günümüzde bizleri misafir ettikleri için Sayın Valimiz Aykut Pekmez'e tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek evrensel bayramdır. Bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyor, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların mutlu ve huzurlu olduğu, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Minik Vali ayrıca, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı telefonla arayarak, öğrencisi olduğu 100. Yıl İlkokulunun Bahçesine çocuk oyun alanları kurulmasını talep etti.

Temsili Valiyle sohbet eden Vali Aykut Pekmez ise “Bugünün çocukları yarının büyükleri ve geleceğimiz olan çocukların iyi bir şekilde yetiştirilerek vatanına ve milletine faydalı birer birey olarak yetişmeleri büyük önem arz ediyor. Çünkü bizlerin oturduğu makamlara, yarın çocuklarımız oturacak ve ülkemizi yönetecektir. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Program sonunda Vali Aykut Pekmez, temsili Ceren Turhal'la fotoğraf çektirerek, bir adet bisiklet ile çeşitli hediyelerden oluşan bir çanta hediye etti.