Adıyaman'ın Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan Tenis Kortu genç sporcuları bekliyor.

Gençlerin sportif faaliyetlerine yönelik açılan Tenis Kortu ilçe protokolünün katıldığı açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.

Tenis Kortunun açılışının ardından Kaymakam Abdil Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen Tenis Kortu ve yıl boyunca okulda öğrenciler tarafından yapılan robotik çalışmalar, masa tenisi, moda tasarım ve grafik tasarım çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Abdil Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, gençlerin kişisel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan sportif faaliyetlere yönelik yatırımların artırılması gerektiğini belirterek Okul Müdürü Enver Yılanlı'ya teşekkür etti.

Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa, Kaymakam Abdil Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Rojda Selçuk, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, Mesut Çoşkun ile Okul Müdürleri katıldı.