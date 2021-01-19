Terfi eden müdürlere plaket verildi

sınıf emniyet müdürü olarak atanan müdürlere plaket takdim edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken Teftiş Kurulu Başkanlığına 1. sınıf emniyet müdürü olarak naklen-terfien atanan Emniyet Müdürü Murat Zeren, Metin Cebeci, Murat Baz ve Aydın Aksoy'a İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından teşekkür edildi. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder terfi eden 4 müdüre çalışmalarından dolayı plaket takdim ederek başarılar diledi.