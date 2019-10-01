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Terminal Caddesi'nde kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi, Terminal Caddesi’nde kaldırım döşeme çalışması yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi, Terminal Caddesi'nde kaldırım döşeme çalışması yapılıyor.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yaz mevsimi boyunca sürdürdükleri asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Yeşilyurt Mahallesi'nde de gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi'nde devam eden kaldırım döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.

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