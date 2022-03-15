İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Terör operasyonunda 1 tutuklama

Adıyaman’da, gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddia edilen M.K., H.G., isimli iki şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şahıslar tamamlanan sorgularının ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan H.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.K., isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.