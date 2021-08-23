İhlas Haber Ajansı

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Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele konusunda çalışmalarını titizlikle yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çatalağaç köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladığı tespit edilen M.Ş.Y. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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