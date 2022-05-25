İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Terörden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Terör Örgütüne Üye Olma' gerekçesiyle H.S., A.E. ve R.Ç. isimli şahıslar yakalanmış ve TEM Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan R.Ç, terör finansmanlığından, H.S., ve A.E, ise örgüte üye olmak suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.