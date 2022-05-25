Terörden gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Terör Örgütüne Üye Olma' gerekçesiyle H.S., A.E. ve R.Ç. isimli şahıslar yakalanmış ve TEM Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan R.Ç, terör finansmanlığından, H.S., ve A.E, ise örgüte üye olmak suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.