Teröre finansman sağladıkları iddia edilen 2 şahıs serbest bırakıldı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddia edilen ve mahkemeye çıkarılan 2 şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde, terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddia edilen S.G., ile H.G., isimli 2 kişi yakalandı. Şüpheliler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Her iki şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.