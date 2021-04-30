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Teröre finansman sağlayan kişi tutuklandı

Adıyaman’da terör örgütü PKK/KCK’ya finansman sağlayan 1 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlayan 1 kişi tutuklandı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağlayan Bilal K. isimli şahsı İzmir'de operasyon ile yakaladı. Operasyon sonucunda yakalanan şahıs Adıyaman'a getirilerek jandarma tarafından sorgulandı.


Sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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