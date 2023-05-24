Teröristlere ait RPG 7 roketatar ele geçirildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit kırsalında 1 adet RPG 7 Roketatar ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında Adıyaman'da 2016-2017 yıllarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet RPG 7 Roketatar ve sair deliller ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler üzerinde olay yeri inceleme timleri tarafından gerekli çalışmalar yapılarak, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu. Delil niteliği taşımayan tüm malzemeler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile olay yerinde imha edildi.

Konuyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmalar genişletilerek sürüyor.