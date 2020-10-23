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Teröristlerin gömdüğü patlayıcılar bulundu

Terör örgütü PKK/KCK tarafından üç farklı noktada toprağa gömülen çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer 68 operasyonu kapsamında merkeze bağlı Esence Köyü arazi kesiminde patlayıcı ele geçirdi.


Bölgede yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde üç farklı noktada toprağa gizlenmiş vaziyette, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 1 adet jeneratör, 3 adet telsiz, 1 adet cep telefonu, 3.5 kilogram plastik patlayıcı, 15 kilogram amonyum nitrat gübre, 1 adet basmalı düzenek, 1 adet şırıngalı fünye, 25 adet devre anahtarı, bol miktarda fünye ile bol miktarda fitil ele geçirildi.


Olay ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen malzemeler kontrollü bir şekilde imha edildi.

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