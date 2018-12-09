TFF 3. Lig

Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Kemer Spor2003'ü 3-0 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 Spor ile Kemer Spor2003 ile karşı karşıya geldi. 35. Dakikada Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Eşref Koçak'ın topa vurması ile top file ile buluştu. Topun kaleye girmesi ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maçın ilk yarısı 1-0 bitti.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısının 59.dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyucuncusu Furkan Sakı'nın attığı gol ile maç 2-0 oldu. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği taraftarlarında yoğun ilgi gösterdiği maçın 64.dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncularından Baran Basut'un attığı gol ile maç 3-0 oldu. 5 dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol olmayınca müsabaka 3-0 sona erdi.

Karşılaşmayı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Yardımcısı Adem Kaya, Adıyaman 1954spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Yeşilpark Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş maçı protokol tribününden izledi.