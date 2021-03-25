TFF 3. Lig

Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Muğla Spora 2-1 yenildi.

Adıyaman 1954 Spor, Muğla Sporu ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Abdulbaki Ayyıldız yönetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın ilk yarısında her iki takımdan da gol gelmedi. Kıyasıya mücadelenin verildiği maçın ilk yarısı 0-0 beraber bitti. Maçın 67. dakikasında Muğla Spor oyuncusu İbrahim Can Köse'nin vuruşuyla top ağlarla buluştu. Maçın 87.dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Cafercan Aksu'nun attığı gol ile maç 1-1 oldu. 6 Dakika uzatmalara gidilen maçta +90'da Muğla Spor oyuncusu Emre Okur'un attığı gol ile maç 2-1 oldu. Maçta başka gol olmayınca maç 2-1 bitti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve kulüp yöneticileri maçı şeref tribününden izledi.