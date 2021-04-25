İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig

TFF 3.

Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor'u 3-0 yendi.


Adıyaman 1954 Spor, Bayrampaşa Spor'u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Eren Yemişçioğlu yönetti.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın 8. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Berat Tosun'un attığı gol ile maç 1-0 oldu. Maçın 17. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Ahmet Teker'in attığı gol ile maç 2-0 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 2-0 tamamlandı.


Oldukça çekişmeli geçen maçın 46. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor Oyuncusu Ahmet Teker'in topu kale fileleriyle buluşturmasıyla maç 3-0 oldu. 6 Dakika uzatmaya gidilen maçta 3-1'lik skorla sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.