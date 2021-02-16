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THK'nin 96. kuruluş yıldönümü

Türk Hava Kurumu Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Yelken, THK’nın 96.

Türk Hava Kurumu Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Yelken, THK'nın 96. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.


Başkan Mehmet Yelken, Türk Hava Kurumu'nun Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış Tüzüğü gereği kamu yararına faaliyetler yürüttüğünü belirterek, THK tüzüğünde Cumhurbaşkanımız kurumun onursal genel başkanı olduğunu söyledi.


Yelken açıklamasında, “TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Bakanlıkların üst düzey yetkilileri ise Kurumun delegeleridir. Mülki idare amirlerimiz de şubelerimizin onursal başkanlarıdır. Türk Hava Kurumunun amacı, vatanını seven, milletine bağlı havacılar yetiştirmektir. Türk Hava Kurumu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal tarafından 16 Şubat 1925 yılında bugüne kadar ülkemizin her bölgesinde açmış olduğu kurslarda ve eğitim merkezlerinde yüzbinlerce gence havacılık eğitimleri vermiştir. Ülkemiz genelindeki 382 şube ve eğitim merkezleri ile eğitimlere pandemi dönemine kadar aralıksız devam edilmiştir. Amacımız, havacılık sektörünün merkezi kabul edilen sportif ve amatör havacılığın Türkiye'de geliştirilmesidir. Söz konusu havacılık faaliyetleri ile gençlerimizin; milletini ve ülkesini seven, çevre bilinci yüksek, sosyal sorumluluk anlayışı gelişmiş, iyi birer vatandaş olarak yetişmesine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

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